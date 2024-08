Sve će morati da objasni policiji: Kačavenda zapretila Ivanu tužbom zbog neistina koje iznosi o njoj! (VIDEO)

Ići će na sud!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je Marka Janjuševića Janjuša i Milenu Kačavendu.

U program se uključila Dragana iz Knjaževca, te pozdravila Milenu:

- Ne mogu da verujem da se uvek uključujem kada je tu Milena i kad su meni bitni dani, nisam ni na čijoj strani ali je Milena u pravu jer je on nju napadao i vređao a ona je samo vraćala. On priča svima kako rade sve zbog rijalitija a prošli put je rekao da će i on da se igra sa svima -rekla je gledateljka.

- Ako više budem ulazio u rijaliti staviću u ugovor da izađem pre finala da ne bi bilo tih gluposti -rekao je Janjuš.

- Ajde ti meni pošalji poruku da te zapratim, pa da onda komuniciramo -rekla je Milena.

- Ivan kači na mreže neke prepiske tebe i određenog muškarca, kako to komentarišeš -pitao je Milan.

- Ivan se nakačio na mene kao smrt na babu. Sad sam mu ja tema, to sve ima veze sa zna se čijom podrškom, on misli da može da se sakrije iza nekih lažnih profila i čekam ga u narod pita da se objasnimo. Postoje prepiske u kojima on govori da sam krala po buticima i ima kao neki snimak se*sa gde ja uzdišem 30 minuta tako da će morati sve da objasni. Tužiću ga za sve i ceo naredni rijaliti će morati da radi za mene, njime će se baviti policija pa da vidimo ko je šta, sve će morati da objasni -rekla je Kačavenda.

Autor: Nemanja Šolaja