Ona je najbolja starleta u Srbiji: Gledateljka uzdigla Aneli do nebesa, dovela sve u studiju do suza! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je Marka Janjuševića Janjuša i Milenu Kačavendu.

U program se uključila Marijana iz Valjeva, pa pohvalila Milana:

- Milanče nemoj da me zasmejavaš, ja tebe obožavam, takođe volim i Janjuša malo mi je krivo što je prekinuo sa Aneli, to mi je bila najveća ljubav do sad u rijalitiju. Kačavenda mi nije ništa posebno, drago mi je što je podržala Aneli na kraju, njene priče me mnogo ne zanimaju. Ivan bi malo mogao da bude iskren i da priča o Miljani, ona je pokrala mnogo više od svih ali to sad nije bitno. Ja samo pratim Aneli, Janjuša i Slađu, ona mi je najbolja od svih starleta koje postoje u Srbiji, takođe i Slađa ona mi je predobra osoba i neiskvarena.

- Slađa jeste predobra, ja je gotivim eno svaki dan slika čaše neke i kafe. Jedino tamo su mi bile drage Slađa, Aneli i Milena -rekao je Janjuš.

- Anela može da bira koga hoće ali se ona zaljubila u Janjuša i to je tako. Ona je najhariizmatičnija od svih i kad je bila na klupici sa Stanijom je bila najiskrenija, ona je pravi avion kao i Slađa. Ja sam imala jednog muža samo i nisam u tom svetu ali ko voli nek izvoli, nisam pobornik silikona. Ove žene što zovu i napadaju na Aneli su ljubomorne samo, ja samo da joj kažem da joj Mića ne treba i da ima svoju glavu, šta će joj bilo ko -rekla je gledateljka.

- Jel bi podržali Aneli i mene da budemo ponovo zajedno? -pitao je Janjuš.

- Što da ne, ako je prava ljubav uvek ću podržati. Ona će se snaći svakako ali ona je tebe zavolela i šta da pričam dalje. Napravio si mnogo grešaka kad si rekao njoj da će propišati krv kao da je smak sveta došao, ja to nikad nisam videla -rekla je gledateljka.

Autor: Nemanja Šolaja