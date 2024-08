Vidim da to iskreno od srca želi: Aneli Ahmić se oglasila nakon Janjuševih želja da ona u Eliti 8 pronađe ljubav života, pa potkačila bivšeg!

Nije ga štedela!

Marko Janjušević Janjuš za objektiv Pink.rs progovorio je o svojoj bivšoj devojci Aneli Ahmić, te je tom prilikom priznao da bivšoj želi da nađe svoju pravu ljubavu u Eliti 8, što je mnoge začudilo, pa i samu Aneli.

Drugoplasirana učesnica Elite 7 sada se oglasila za naš portal i odmah odgovorila Janjušu, te ga je tom prilikom i žestoko potkačila.

- Ko još veruje u Janjuševićeve fore, to su ironija i sarkazam, a vidim da se nada. Očigledno mu je to velika želja i vidim da to on iskreno i od srca želi, a želeti i pretpostavljati je velika razlika - istakla je Aneli.

Autor: N.P.