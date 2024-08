Car poslao pismo Maji?! Tik pred emisiju joj stigla koverta iz Crikvenice uz simbol NJIHOVE LJUBAVI! Ponovo kreće LEMURIJADA?! (FOTO+VIDEO)

Ipak ljubav nije prestala?!

Fanove rijalitija šokirala je vest da su Stanislav Krofak i Maja Marinković pre par dana završili svoju ljubavnu romansu, a sve je zanimao razlog njihovog raskida. Maja i Stanislav su ipak odlučili da se povuku iz javnosti, te samim tim i da ne iznose razlog zbog kog je pukla tikva.

Mnogi su posumnjali u to da će se Maja ipak vratiti na svoj rak ranu i najveću životnu ljubav Filipa Cara, za kog je do skoro isticala da ga voli, ali je sve u svemu ona to demantovala.

S obzirom na to da Filip Car i Aleksandra Nikolić više nisu zajedno, te i da ona ima novog dečka, ne bi bilo šokantno da ponovo gledamo zajedno "lemure".

Maja Marinković je gost u večerašnjoj emisiji "Narod pita", a na adresu Pinka stigao je specifičan poklon. Naime upitanju je plava igračka i to lemur, upravo simbol Majine i Flipove ljubavi, koji je imao posebnu porukicu.

- Izdrži ljudino , pozdrav iz Crikvenice - glasila je poruka, a ono što sve šokira jeste upravo to što su ovo reči Filipa Cara.

Kako će Maja reagovati kada ugleda ovaj poklon i da li ga je zaista poslao Filip Car, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.P.