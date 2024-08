Stavila tačku na sve odnose: Maja Marinković odlučila da baci u zaborav Cara i Stanislava, pobesnela na pitanje o Aneli i Slađi! (VIDEO)

O njenim burnim vezama i raskidima bruji cela javnost!

Popularna učesnica rijalitija, Maja Marinković, gostovala je sinoć u emisiji 'Narod Pita' sa bivšom drugaricom Slađom Blindom Poršelinom. Ona se našla pred našim objektivom, te je otkrila sve o raskidu sa Stanislavom Krofakom, intrigantnoj poruci i poklonima koje je dobila, te je osula rafal po bivšoj drugarici Slađi Blindi Poršelini koja je izjavila da joj je Aneli Ahmić bolja drugarica od nje.

Majo, vidimo da je tvoje raspoloženje mnogo bolje nego kada si prethodni put gostovala, da li postoji određeni razlog za to? Da li je to možda zbog misteriozne poruke koju si dobila?

Moje raspoloženje nema nikakve veze sa muškarcima, nekako sam se od sinoć povratila i mnogo sam energičnija što je i deo moje ličnosti a što se tiče poruke ja zaista ne znam , on je moja prošlosti i tamo će i ostati. O dečku zaista nemam ništa loše da kažem, tako da će na tome i ostati.

Moramo da se dotaknemo Stanislava, da li bi više volela da je on poslao igračku i tu poruku?

Rekla sam da smo se nekako razišli normalnim putem, o bivšima sve najbolje , tu je takođe stavljena tačka tako da ne bih više pričala na tu temu.

Kakva je bila Takijeva reakcija na vaš raskid, s obzirom na to da je on uvek bio protiv vaše veze i govorio ti je da Stanislav nije muškarac za tebe?

Taki je neko ko se ne meša u moj ljubavni život, on može mene da posavetuje ali ja sam ta koja uvek na kraju odlučuje. Koliko god se ja uvek vodila srcem možda je on uvek bio u pravu ali ja volim sama da se uverim da sam pogrešila.

Da li ti je zasmetalo to što je Slađa rekla da joj je Aneli bolji prijatelj od tebe, jer ste ipak bile jako bliske ranije?

Ma to mene ne interesuje, ja kad se rijaliti završi ne zanima me niko, kažem uvek da su sve to moji fanovi i Aneli i drugi ljudi, tako da to nije moj nivo da ja komentarišem nakon rijalitija. To su meni presmešni ljudi, moj krug prijatelja je mnogo ozbiljniji od toga. Oni svi skupljaju moje otpatke i to im je zanat, nekako su male mace za mene, ranije je sve bilo nekako zanimljivije i sa većom težinom, sve ove sad jedem za doručak.

Ostatak intervjua pogledajte u video-klipu ispod.

Autor: Iva Stanković, Nemanja Šolaja