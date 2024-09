Sneža nije bila moj izbor, naleteo sam na ludaču: Darijan rešio da večeras ne štedi bivšu, pa osuo rafal uvreda!

Ne zanima ga!

Večeras se još jedno izdanje emisije 'Narod pita', a gosti ove noći su Darijan Radomirović, Nikola Lakić, Žana Omnia i Vanja Živić.

- Darijane mislim da si sa Snežom bio iz koristi, ne mislim da sam psiholoog, ali nisam ni slep. Glupo je da pričaš o njoj ružno jer je to bio tvoj izbor - rekao je gledalac.

- To su samo fraze glupe, moj izbor je da kupim kula, a da naletim na neku ludaču, to nije bio moj izbor. Ako kažete da je to korist, priznajem da jeste to mi odgovara da opravda moju reputaciju - rekao je Darijan.

- Tako mi se činilo, primi moje saučešće za oca, nastavio si dalje da učestvuješ i da se boriš to je za mene svaka čast. Nemoj da se ljutiš, ja ovde ne vređam nikoga, čak mislim da si mnogo inteligentan, ali nisi imao pravo društvo da bi to došlo do izražaja - rekao je gledalac.

- Lakiću mnogi su pokušavali da te povežu sa nekim devojkama da bi naudili tebi i Coki, to se videlo iz aviona. Ti si inteligentan čovek i nisi dao da ti iko rastavi porodicu,

- Tako je - rekao je gledalac.

