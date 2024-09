Sve radi iz koristi: Žana oplela po Marinkoviću, sumnja da je ovo razlog njegovog pomirenja sa Miljanom (VIDEO)

Sinoć je u emisiji Narod pita gostovala Žana Omnia koja je pred sam početak emisije prokomentarisla aktuelna dešavanja bivših cimera.

Žana Omnia je u svom stilu i sa svoje tačke gledišta komentarisala ponašanje bivših takimčara Elite, pa se osvrnula na Darjana Radomirovića:

- Ništa novo nije u tome da bivši Miljanini partneri govore loše o Miljani, ja o Darjanu nikada nisam imala lepo mišljenje, a ja ću sa svoje tačke gledišta reći šta misli - govorila je Žana pa se osvrnula na Ivana Marinkovića i njegov odnos sa Miljanom:

- Miljana je dovoljno inteligentna, ona će shvatiti da li su Ivanove namere prave. On je trebao ranije da razmišlja o svom detetu, svi mi znamo u kakvom odnosu je on bio sa porodicom Kulić i koliko ih je vređao, a sada da li je on sve to uradio zbog ranijih sezona i novca, sve on radi za svoje lične ciljeve. Da li bi to bilo da je ostao u braku sa Jelenom, taj genetski otpadak ljudskog roda, meni nije jasno ko su ljudi koji njega oglašavaju. Svi smo mi gledali šta je njegova ćerka Lena rekla o njemu. Ljudi ne mogu da se promene, ali mogu da se primire - govorila je Žana.

Autor: Iva Stanković