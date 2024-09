Htela sam da pričam o tome: Nadežda Biljić progovorila o sinu i njegovoj borbi, pa otkrila planove za karijeru

Tokom Premijere Vikend specijal, reporterka Katarina Rogojević je razgovorala sa Nadeždom Biljić.

Ona je otkrila kakve planove ima u nastavku karijere:

- Ja nikada ne obećavam nešto što ne mogu da ispunim. Pravimo mnoge projekte, ali idemo polako, ne žurimo nigde i pravimo lepu priču - krenula je Nadežda pa dodala:

- Novo poglavlje u mom životu je krenulo kada sam se porodila i sada uz Tomu, sve se promenilo. Mi uživamo u roditeljstvu, a on je moj sin, prvenac, prvržen meni. Ja uvek imam neku dozu straha da će nešto da mu se desi, to će biti celog života, ali iskreno odahnula sam nakon svega što se desilo, on je sada postao pravo nestašno dete, opasan je.. Sada imam strah jer treba da krene u vrtić, ali majka ko majka - rekla je Nadežda.

Nadežda je govorila o problemu koji je njen sin imao:

- Htela sam da utičem na žene, na majke, koje imaju isti problem kao ja. Ja sam kao javna ličnost izašla i rekla šta se sve desilo, i bitno je da porodice znaju da nisu same. Niko ne treba da bude kukavica, treba pričti o tome. Meni je jedna žena rekla kada je on preživeo da se rodio, da živi, on sve može. Jako je bitno da dete uz tebe sazri, ali i da se pusti da bvude dobro - rekla je Nadežda.

Autor: N.Brajović