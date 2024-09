Aneli Ahmić otkrila sve o odnosu nje i Filipa Cara, pa po Staniji osula drvlje i kamenje zbog vređanja Nore: Žao mi je što sam je štedela! (VIDEO)

Ovo je istina o odnosu nje i Filipa!

U novom izdanju emisije "Rijaliti rešetanje sa Jocom Novinarom" drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 7", Aneli Ahmić progovorila je o spekulacijama da postoje varnice između nje i Filipa Cara, a potom se osvrnula na Staniju koju je žestoko osudila zbog ružnih reči koje je izgovorila za Noru.

Aneli moram da te pitam šta se dešava sa tobom i Filipom Carom?

- Filip je stvarno korektan dečko, baš je simpatičan i zabavan. Odigrali smo taj meč sasvim spontano, ali me i on pozvao u tu emisiju. Nisam mogla da snimam jer ja ne snimam ni za koga. On je rekao da je to korektno sa moje strane. Ja nisam utisak da me on muvao, ali ne znam šta je u njegovoj glavi.

Kakav ti je Filip Car kao muškarac?

- Filip je jako lep dečko, ima lepu glavu i lepe oči, ali ne razmišljam u tom smeru. Nismo imali kontakt na taj način. Nisam uopšte pomišljala da može da mi se svidi, zamisli kao ja ću sad sa Filipom ući u vezu, pa onda mogu i sa bilo kim ko mi se pojavi. Ne gledam Filipa na taj način, niti sam ga upoznala, a ni ne planiram. Mi smo imali kontakt oko meča na Tik toku.

Kada je u pitanju Asmin sve prođe, ali on ne prolazi. Da li je moguće da jedan otac ne kaže daj da vidim svoju ćerku?

- Lonac pronašao poklopac, jako mi je žao što sam štedela tu ženu u rijalitiju, ona je itekako krivo. Kada sam videla da govori za moje dete da je ciganče i da prosi, ona je jedna bestidnica. Podržava Asmina, hvali se time što on mafija Lepom Mići.

Da li misliš da ona njega koristi za novac ili šta je tu u pitanju?

- Na deset dana ona njemu uzme po par hiljada eura, nema ništa od te veze, to će i puknuti. Ona je za mene baš loša žena, mislila sam da drži neki nivo, a ona se spustila toliko nisko da uzima moje dete u usta. To nije mala stvar da ona naziva tim imenima moje dete i još govori mahaluše vratite se tamo gde jeste. Ne liči mi to na ženu koja ima neki ugled i zarađuje ne znam koliko novca. On je tata monstrum, monstrum će ostati zauvek za mene.

Da li postoji do kraja leta da se pomirite zbog deteta?

- Ne, on se meni gadi. Ja neću biti ta koja će Noru sputavati, ja ću njoj svaku želju ispuniti. Ja znam da će njemu doći iz du*eta u glavu, kad ga ona bude šutnula, tad će se setiti da ima ćerku.

Autor: N.P.