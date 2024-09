On je poput krpe kojom brišeš pod: Lejdi iskazala gađenje prema Lakiću, nije štedela ni njegovu suprugu Coku! Lete uvrede na sve strane! (VIDEO)

Haos!

Lejdi Di je u emsiji ''Narod pita'' optužila Nikolu Lakića i Coku Lakić di da pomno prate svaki njen korak, te je bez dlake na jeziku oplela po njima.

- Lejdi, zbog čega Lakić i ti trenutno ratujete? - upitao je voditelj.

- Pesma koju stalno kačim na svojim društvenim mrežama ''Muškarčina'' je izašla dok smo bili u rijalitiju. To što sada oni govore da ja time provociram njih kao par, to nije moja stvar. On ako je mislio da ta pesma nije smetala tad kad smo nas dvoje plesali uz nju, opet nije moja stvar. Šta da mu kažem ako je upoznao svoju ženu tek sad? On nema ni stav, ni karakter. On je poput krpe kojom možeš brisati pod. U rijalitiju sam rekla više puta da je ljiga jer je pljuvao svaog s kim se družio, ali je prema meni bio dobar. Kupovao mi je hranu i bio je dobar prema meni. Izgleda da sam ga ja vratila na pravi put, jer sam videla kakav je bio pre Elite i kako se ponašao, a kakav je sad - istakla je Lejdi.

- Dobro veče, pozdrav svima. Matora, u kakvom si odnosu sa Stefani? - upitala je gledateljka.

- Viđamo se. Dopada mi se i želim da imam nešto sa njom. Videćemo da li će biti nešto više sa nama od druženja - istala je Matora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.