Ne veruje da će potrajati: Lejdi oplela po Lakiću i Coki, ubeđena da njihov brak nema perspektivu, a evo šta zamera Matoroj (VIDEO)

Lejdi Di je gostovala prethodne noći u emisiji Narod pita sa svojom nekadašnjom drugaricom Jovanom Tomić Matorom.

Lejdi Di je pred početak emisije otkrila da li će se pozdraviti sa Jovanom Tomić Matorom, njenom drugaricom iz Elite, sa kojom nakon rijalitija, nije u dobrim odnosima.

- Ako Matora odluči da se pozdravimo, pozdravićemo. Nas dve smo bile tamo i družile smo se, normalno je da se pozdravimo. - rekla je Lejdi pa je dodala:

- Iskreno ja sam smatrala da smo stvarno prijatelji i da ćemo nastaviti da se družimo napolju. Iznenadila me je da je tako reagovala prema meni, a pričali smo da upoznamo članove porodice. Ja jesam očekivala da će ona reći da je pogrešala, već je govorila da ni za kim neće trčati, moguće da ona nije bila iskrena prema meni.

Lejdi je potom prokomentarisala Nikolu Lakića i rat koji oni trentno vode.

- Ja sam bila iskrena prijateljica sa njim, kao i sa Slobom i sa Bojanom sa kojima sam nastavila da se družim, ali sa Lakićem se nije nastavilo, jer je on igrao neku čudnu igru. Ne znam da li je u emisiji kada smo gosotvali morao onako da se ponaša zbog svoje supruge, ili je sve ono bila njegova igra da bi sebi produžio boravak u Eliti - rekla je Lejdi pa dodala:

- Mene taj dečko uopšte na zanima, ja ga neću čuvati. On se čudno ponašao prema meni, uvek je jurio da mi kupi neke stvari, čuvao mi mesto, stalno mi je prilazio, a kada legnem da spavam, on bi uvek prišao do mog kreveta. Mogu da stavim prst na čelo i da se zapitam da li je tu bilo nešto više od prijateljstva. Videla sam da on vodi rat sa Slobom, a to mi je dno dna. Moram da kažem da sam juče videla neke klipove od ranije, on je meni jako čudan, folirao je sve, koristio je Slobu. Ja moram da kažem da ja ne znam kako se on ponaša u braku, ja njemu ništa ne verujem posle svega i svih priča. Ne verujem da će oni opstati u braku.

Autor: N.Šolaja