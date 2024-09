Za sedmi septembar zakazan je početak nove sezone megalomanskog projekta ružičaste imperije, osme sezone "Elite", što je potvrdila direktorka zabavnog programa TV Pink, Milica Mitrović. Naime, direktor i vlasnik Pink Media Gropu, Željko Mitrović objavio je da je bivši zadrugar Stefan Karić potpisao tačno 50. ugovor za ulazak.

Danas, ekipa portala Pink.rs našla se na sistematskom pregledu budućih učesnika "Elite", a među mnogima došao je i Stefan Karić, te smo s njim porazgovarali.

Evo te, posle kraće pauze ponovo ulaziš u rijaliti, ovog puta "Elita", da li misliš da ti je taj odmor bio potreban da se sve iskristališe u tvom životu?

- Jeste, iskreno, imao sam dosta težak period i posle te "Zadruge", dosta mi je trebalo da se vratim u stari mod, mislim da sam spreman i da se dosta toga sleglo i spaslo.

Ulaziš slobodan? Šta će da bude?

- Ulazim slobodan. Biće što biti mora (smeh). Otvoren sam za svu vrstu komunikacije, otom potom, videćemo.

Pucaš na pobedu?

- Pucam, što da ne.

Šta su ti rekli Osman i Kristina?

- Začuđeni su i oni da sam posle toliko vremena, mislili su da nikada više neću ući tamo, ali eto, na neki način im je drago, na neki im je teško, ne znaju šta me očekuje tamo. Provociraće me, pokušavaće da me diskvalifikuju.

Pričalo se o aferi "naočare" i da si se pomirio sa Lukom Majčicom?

- Nisam se ja ni svađao sa njim, ispalo je bezveze malo u tom trenutku. Moram sam da komentarišem i da se ogradim od cele te priče, jer je to bila laž. Ja sam mu neke stvari dao...Razrešili smo to, samo je način bio ružan. Vratio mi je dečko naočare, iako mu nisam tražio.

Autor: Nikola Žugić