Hteo sam malo sa Cokom, malo sa Lejdi: Lakić otkrio da mu je propao plan koji je osmislio u Eliti, ne prestaje da vređa bivše prijatelje! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Nikola Lakić, Lejdi Di i Slobodan Josipović.

- Želeo bih da pozdravim Lejdi i Slobu i da kažem Lakiću laku noć. Slobo zašto ne kažeš sve u lice Lakiću?

- Ja poštujem instituciju porodice, on ima dete i ne želim da on sve to čita kad poraste. Poštujem i Coku, ona je divna devojka i zaista ne mogu da pričam sve što mislim -rekao je Sloba.

- Nemoj ti mene da štitiš, takve kao vi treba tući govnjivom motkom -rekao je Lakić.

- Jel ti to meni pretiš i jel treba da se bojim, ne znam šta drugom da kažem -rekao je Sloba.

U program se uključila Ljubica iz Subotice, te se obratila gostima:

- Vi ste takav muljavac, ne znam zašto se ne zaustavite sa tom svađom. Ako je Lejdi predložila da se nađete nakon rijaltiija na ručku sa Cokom, odakle ti onda ideja da je muvaš? -pitala je gledateljka.

- Ja sam hteo malo sa Cokom, malo sa Lejdi, ja sam ptica preletačica. Pošto Lejdi zna da zamrzne odnose tako sam i ja hteo sa Cokom pa mi je propao plan -rekao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja