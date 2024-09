Meta posle Lejdi je bila Anita: Lakić osolio po Slobi, analitičar razotkrio njegov prljavi plan! (VIDEO)

Sprema se haos!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti su Nikola Lakić, Dragana Sretenović Lejdi Di i Slobodan Josipović.

- Lakiću, rekao si da se Coka jako naljutila na tebe - rekla je voditeljka.

- Da, rekla je da nije cinkara i da nikad neće izneti te stvari, koje je Sloba govorio. Pričao je za Lejdi kakoj izbacuje grudi, kako je nemoralna i kako je zaljubljena u mene. Sve te poruke postoje kod Coke, ali ona mi nije dala da to vidim. Gospodin Sloba koristi svaki momenat da me povezuje sa muškarcima. On je čovek koji je spreman na sve - rekao je Nikola.

- Ja sam razgovarao sa njegovom suprugom, mnogo fina žena. Ništa ružno nisam pisao o Lejdi, stao sam na njegovu stranu - rekao je Sloba.

- Njega je izjedalo što su ga povezivali sa muškarcima i što su ga devojke odbijale. Da je imao mogućnost, desilo bi se nešto - rekao je Lakić.

- On sve okreće priču. Meta posle Lejdi je bila Anita. Počeo je da joj se približava, rekao je da to bila dobra priča. Bila je neka šifra, spominjali smo je kad smo šetali krugovima - kazao je Sloba.

- Ti si stvarno poludeo, nije istina - demantovao je Nikola.

- I ja sam znala da postoji neka šifra - dodala je Lejdi.

- Pocrveneo je od laži - kazao je Nikola.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković