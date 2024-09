Ona je luda za mnom: Lakić razvezao o Slobi za Pink.rs, pa otkrio da će sve stvari koje je Lejdi poslala Coki da da na licitaciju (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nikola Lakić, inače bivši učesnik "Elite 7", sinoć je gostovao u emisiji "Narod pita" sa svojim zakletim neprijateljima, Lejdi Di i Slobodanom Josipovićem, a sa kojima se inače družio, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa njim na temu njihovog medijskog rata.

Šta se desilo i kako je sve započelo sa Lejdi Di i Slobom?

- Bilo je pompezno i turbulentno, očekivao sam da će do toga da dođe s obzirom na to da Sloba i Lejdi se bave isključivo Lakićem nakon rijalitija. Moram sa njima žustro i jako i ne vredi biti gospodin, kako oni prema meni, tako ja prema njima. Doneo sam kofer, doneo sam mašnu za Slobu i vazelin, pa ja njega vraćam na pravi put ili će da bude gospodin ili će da prevagne na drugu stranu.

Da li imaš nekog keca u rukavu za Lejdi?

- Spremio sam kofer za Lejdi, spremio sam da napravim licitaciju u humanitarne svrhe sve one stvari koje je ona poslala mojoj ženi, da poklonim nekome ko mi prvi bude odgovorio...Nisam očekivao da će me napadati, trebalo je da ostane među nama ako smo prekinuli prijateljstvo, a ne da se o tome priča. Sloba je prvi pokrenuo, ja sam tu da mu odgovorim i to je to. Ne mogu da ostanem sa Slobom u prijateljskim odnosima kada skrnavi moju ličnost, govori kako imam afinitete prema muškoj populaciji, imam i neke prepiske kada je on pljuvao tu Lejdi. Tako da, Sloba je spreman na sve!

Da li si pomislio da bi stao na tvoju stranu i zašto je zapravo na strani Lejdi Di?

- Na strani je onoga ko je u prvom planu, u ovom trenutku sam ja u prvom planu. On i ja smo bili prvi prijatelji, tako da posle svega ne ide da on mene javno blati.

Da li te je zabolelo što Lejdi uopšte pominje Coku?

- Imponuje mi što moja Coka ne pominje nju, to govori da je ona slaba na Coku, očigledno da nešto što nije uspela u "Eliti" i nakon "Elite" da mi se približi, i sve ono što su ljudi govorili da je ona zaljubljena u mene, govori mi da je luda za mnom. Coka mi je rekla da budem smiren večeras.

Autor: Iva Stanković