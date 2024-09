Isplivale tajne: Sloba otkrio detalje prepiski sa Cokom, pa se dotakao i Uroša Stanića! (VIDEO)

Opleo po bivšem cimeru!

Slobodan Josipović, bivši učesnik "Elite 7", sinoć je gostovao u emisiji "Narod pita" sa svojim bivšim prijateljima, Lejdi Di i Nikolom Lakićem.

Slobo, ko je prvi započeo sukob i da li će uopšte prestati?

- Lakić ulazi u privatan život, ulazi u porodice. Uopšte nemam više respekt prema njemu, jako je nekulturan. Sve ono što su pričali o njemu u rijalitiju, ispostavilo se da su bili u pravu.

Koji je razlog što si ti na Lejdinoj strani?

- Pominjao je kako sam ogovarao Lejdi sa njegovom suprugom. Govorio sam joj da nema ništa između Lejdi i njega, ipak on ima dete. Voleo bih da se obelodane te prepiske. On ne veruje ni samom sebi. Jako me je povredilo što me je blokirao, nakon što su izašle one slike sa Urošem u wc-u. To možda oni rade po wc-ima, ja ne. Da imam nešto sa Urošem, ja bih to obelodanio.

Da li misliš da su njegove reči preteške ili da i Lejdi preteruje, s obzirom da je pomenula Coku, jer ona nije neko ko se poziva na ljude van rijalitija?

- Popustile su joj kočnice, jer joj je udario na majčinstvo. Osećala se izdano, pomenuo joj je dete. On je prvi započeo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković