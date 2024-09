Totalni hit: Maja zbog Desingerice prekinula program, napravila lom u studiju (VIDEO)

Urnebsena scena tokom emisije "Narod pita"

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Narod pita" upitao je Maju Marinković o njemom odnosu sa popularnim reperom Dragomirom Despićem Desingericom.

- Da li si opet počela da bauljaš i čarlijaš? U kakvim si odnosima sa Desingericom? - upitao je Darko Tanasijević.

- Dosta sam bauljala, sad samoi čarlijam. On je super momak, sve najlepše, kulturan dečko koji je imao samo lepe reči za mene - rekla je Maja.

- Čim se ona smeje tu ima nešto. Znamo ko su zvezde, ne možeš Cecu da porediš sa njim. Aktuelno je jedna reč. On je lep i poželjan, ja ga hvalim, a ti ga skrnaviš - dodao je Uroš.

- To su samo priče koje nisu istinite, ja sam to demantovala više puta. On je jako uspešan dečko, napravio je bum i nije kopija. Ja podržavam, ne vidim što ga mnogi osuđuju. Hvala mu za lepe reči, nismo se čuli... U prijateljskim smo odnosima. Ja sam bila u vezi, nismo obnovili kontakt ali o njemu sve najlepše mogu da kažem. Njegove pesme su za mene zanimljive, hitovi i obožavam da ih slušam, po ceo dan ih slušam - govorila je Maja.

Maja je nakon toga pustila Desingericinu pesmu i zaigrala, a Uroš joj se pridružio.

