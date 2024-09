Odbacivao me je: Uroš progovorio o Janjušu, priznao da mu je krivo zbog kraha njihovog odnosa! (VIDEO)

I dalje ga boli to!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegov večerašnji gost je Uroš Stanić.

- Uroše, Janjuš i ti ste imali zaista urnebesne momente. Deluje mi da i dalje imaš to razočaranje i tugu - rekao je Darko.

- Krivo mi je što je ispalo tako, moglo je drugačije. Možda bi se nas troje družili, čekali bi bebu i bio bih tu za njih. Da je on bio drugačiji, bilo bi bolje i ne bi me odbacivali. On me je odbacivao, govorio da me je izgustirao i sve je nipodoštavao - rekao je Uroš.

- Uporedio te je sa Karamelom i Bokijem 13 - rekao je voditelj.

- Poslao sam mu sliku remonta i iskoristio je to da me sprda. Čovek me omalovažavao i za cipele, kačio na stori. Kasnije mi se nije ni javljao, to govori o njemu. Meni je krivo, i dalje ga volim - kazao je Uroš.

- Šta ti je rekla majka - pitao je Tanasijević.

- Ne voli Janjuša, pogotovo kad je videla njegove postupke prema Aneli. Nju baš voli, čuju se preko videožpoziva - rekao je Stanić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković