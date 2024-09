Uroš Stanić bankrotirao: Evo ko mu je dao pare kako bi preživeo mesec, zbog sponzora ga je ostavio dečko iz Beča! (VIDEO)

Puno ga košta život na visokoj nozi!

Popularni rijaliti učesnik, Uroš Stanić, gostovao je sinoć u emisiji 'Narod Pita' sa ljutom protivnicom Majom Marinković. On je pred kamerama našeg objektiva otkrio sve o nemilom događaju u kom je dobio povrede, progovorio o odnosu Janjuša i Aneli, kao i o njegovoj ljubavnoj romansi sa Slobom Josipovićem.

Uroše, reci nam kako si nakon nemilog događaja koji se desio kada te je napadač udario u glavu?

To sam podneo jako teško psihički i fizički, bio sam u urgentnom, stavljena mi je kragna. Državni organi su reagovali tako da je osoba koja me je udarila i koja mi je pretila nađena i uhapšena. Ja ću podneti privatnu tužbu protiv njega. Ja sam samo čekao red da kupim vodu i to se desilo iz čista mira, morao sam nakon toga da teši i majku. Aneli mi je došla iz Sarajeva i tu je uz mene da me digne iz depresije i da me pripremi za novu sezonu, dok se Janjuš nije udostojio ni da mi pošalje poruku, tako da se sad vidi ko mi je pravi prijatelj. Ja sam prema njemu ispao čovek kada sam čuo da mu je brat na operaciji odma sam mu poslao poruku dok on nije uopšte ispao čovek prema meni. Takođe me je razočarala i Slađa Blinda koja mi nije poslala poruku a prestavljala mi se prijateljem tako da se tačno vidi da se družila sa mnom samo zbog kadra.

Kakva su očekivanja od suočavanja sa Majom Marinković?

Ona dama ne može da bude, neću se spuštati na njen nivo, napravila ja karijeru preko rasturanja brakova i sek*a na podu i krevetu, ja nju ne komentarišem samo ona mene i ako dođe do neke svađe neću se ponižavati. Toliko muškaraca je slobodnih a ona juri oženjene sa decom, ona voli Filipa Cara a veza sa Stanislava je lakrdija od samog početka.

Da li misliš da postoji šansa za pomirenje Janjuša i Aneli?

Ja sam tu ljubav u rijalitiju toliko veličao i ginuo za nju, ali jednostavno njegovi postupci su katastrofa, koristio je mene da se spoje njih dvoje i slao mi je poruke tako da joj ja to nisam pokazivao. Ona je jedna jako skrhana osoba puna patnje, najviše zbog Asmina koji piše gnusne uvrede o njoj spominjući malu Noru, tu se radi definitivno o osobi koja nije normalna. Aneli je sinoć plakala 5 sati, ja sam morao da je smirujem.

Sloba je demantovao odnos sa tobom i rekao je da ne postoji ništa između vas, kako to komentarišeš?

Rekao sam da nemam sad vremena da se bavim time, neka priča šta god želi, mene je moj dečko iz Beča ostavio zbog Slobe. Ja njega stvarno volim, on je meni pomogao jer sam ostao bez novca i donirao mi je 7000 dinara, to mu nikada neću zaboraviti. Ja sam svestan svega i zaista mu ništa ne zameram, njega stvarni volim na poseban način.

Autor: Nemanja Šolaja, Iva Stanković