Samo ti postojiš: Maja odgovorila na provokaciju Filipa Cara, evo da li se nazire pomirenje (VIDEO)

Opala!

Popularna rijaliti učesnica, Maja Marinković, gostovala je sinoć u emisiji 'Narod Pita' sa Urošem Stanićem. Ona se pred našim objektivima dotakla svog ljubavnog odnosa sa Filipom Carem, kao i provokacijom upućenom na njen račun kada je objavio pesmu Šaka Polumente 'Samo ti postojiš'.

Opet tajne poruke između tebe i Filipa Cara, šta se dešava između vas?

'Samo ti postojiš' -rekla je kroz smeh Maja, pa dodala: Ne znam, šta se dešava? Ništa se ne dešava, to mora da je neka slučajnost da je to objavio, zaista ništa loše ne bih rekla, samo sve najlepše. Mi nismo u kontaktu, ne bih se zaista viđala sa njim. Ni sa Stanislavom nisam u kontaktu, niti me zanima više.

Šta se to dešava u odnosu Maje Marinković i Filipa Cara i da li su u kontaktu, ostaje nam da ispratimo u nastavku.

Autor: Nemanja Šolaja