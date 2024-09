Stanija je slaba na Noru! Alibaba zarežao na Aneli, nazvao je smećarkom i optužio za sve: Zbog nje ispašta to nedužno dete!

Na društvenim mrežama ne prestaje obračun bivših partnera Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a ponovo se spore oko istih stvari - njenih i njegovih priča, ćerkice Nore i njegove nove izabranice Stanije Dobrojević.

Asmin je objavio niz storija posvećenih Aneli, a potom za Pink.rs pojasnio:

- Šta da kažem što već nije rečeno. Bio sam u Majamiju da uživam u miru sa ženom mog života. Vratim se i vidim šta me čeka - ova smećarka od bivše opet vređa mene, moju porodicu, oca, majku, i ženu koju volim. I ja sad treba da ćutim? Pa neću da ćutim, boli me nepravda i moram klošarku da postavim gde joj je mesto. Zato pišem one storije po Instagramu da smećarki objasnim neke stvari, iako ljudi, narod to već sve zna. Klošarka mora da shvati da je jedini krivac što mala nema ni oca ni majku samo ona. Iako smo se razišli od mene je imala sve, zaštitu i finansijsku pomoć, imala me je za prijatelja. Od momenta kad je ušla u rijaliti i pljuvala najstrašnije mene, moju porodicu, ženu koju volim, tu me je izgubila zauvek i to je jedini razlog što dete više nema oca, a nema ni majku jer se već drugu godinu smuca po rijalitiju, glumi žrtvu, ostavljena... Njoj je najbitnija popularnost i zbog popularnosti i rijalitija me pljuvala ne razmišljajući o detetu i budućnosti. Smećarka je uništila život tom detetu i uništava i dalje! Kad sam heo dete sebi pravili su me monstrumom koji oduzima dete, kad sam otišao u Sarajevo nisu dale da vidim dete, zvale policiju, tako da sam ja digao ruke od svega - rekao je Asmin.

Kako kaže, Stanija se trudi da pozitivno utiče na njega kada je reč o Nori.

- Što se Stanije tiče, ona bi volela da se sve to reši, ali je sa smećarkom to nemoguće. Stanija je dama i mnogo dobar čovek, ja sam se zaljubio u njenu dušu i dobrotu, a ne izgled i ono što one gledaju na Instagramu pa je kopiraju, nek pokušaju njenu dušu, dobrotu da kopiraju. Stanija je slaba na Noru, ona je ostala bez oca, ona je ta koja mi uvek kaže:"Šalji novac za malu", ona je organizovala rođendan za Noru, torte, balone koji na kraju nisu stigli, nego je rođak pomogao da se uzme narukvica. Stanija je žena kakve te smećarke ne mogu da razumeju da takva dobrota postoji. One to koriste, okreću priču da ona meni nešto brani, da me na nešto tera. Vređaju me, mog oca, majku, a ja treba ca ćutim? Neću da ćutim jer samo ja mogu to sa klošarkom bivšom da rešim, nisu moja majka, otac, žena koju volim krivi što sam u prošlosti gurao gde ne treba, pa dete napravio smećarki zbog koje toliko nedužnih ljudi i to nedužno dete ispašta. Nek ide u rijaliti, nek radi šta hoće, samo od mene da odj*be zauvek. I pošto mi stalno prognozira kraj ljubavi i veze, javite joj da od tog nema ništa, a i čak da se to ikad desi sigirno se ne bih vratio toj smećarki nego bih tražio novu devojku. Ta smećarka je uništila našu vezu mnogo ranije nego što je iskoristila Staniju da uđe u rijaliti. Ta smećarka je dok smo bili zajedno vređala moju majku, imate snimak pušten kakvim rečima je naziva, tukla moju rođenj sestru, a meni razbijala flašom glavu, s Norom htela da se baci s terase. To je zlo bolesno i zato tvrdim da je celu vezu s Janjušem odglumila jer nijednom nije radila stvari što je meni kući radila, lomila, tukla, bacala se - rekao je Durdžić.

- Smećarka lažljiva, sve glumi i folir,a a onda se neke maloumne ostavljene žene sažale na nju, a ne znaju da ova sve manipuliše. Opet ulazi i opet će da sve glumi i pravi od sebe žrtvu, a samo ja znam koliko je kvarna, zla i loša žena, loš čovek - zaključio je on.

Autor: Darko Tanasijević