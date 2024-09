Bogdan je razlog raskida Jovane i Karića: Stefan se oglasio na dan njenog venčanja, pa dao svoj sud!

Oglasio se Stefan Karić na dan venčanja bivše devojke Jovane.

Naime, Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović, venčali su se 20. jula u Gračanici, a danas su sklopili građanski brak u jednom eksluzivnom lokalu u Beogradu.

Nekadašnja rijaliti učesnica i misica i bivši dečko Cece Ražnatović organizovali su slavlje kom su prisustvovale brojne poznate ličnosti.

Ona je blistala u venčanici kao za princeze, a mladoženja je imao elegantno odelo. Prvi ples im je biila pesma "Znam", Željka Samardžića i Kaliopi. Kako pišu mediji, ona je uzela prezime Srejović.

Jovana je bila u vezi s rijaliti učesnikom Stefanom Karićem, pa su ga novinari pozvali za komentar.

- Ne bih komentarisao - rekao je Stefan za jedan portal.

"Flertovala je sa Bogdanom dok smo bili u vezi"

Podsetimo, razlog njihovog raskida je Jovanin flert i to sa Bogdanom. Naime, misica je sa Bogdanom flertovala još tokom njihove veze, što je i bio razlog njihovog raskida.

- Naš raskid je bio upravo zbog toga što je jedno veče flertovala sa Bogdanom Srejovićem. To je bio okidač. Bilo je tu i ranije nekih naših nesuglasica, kao u svakoj vezi, ali to veče sam video sve, pokupio sam se otišao i nisam joj se više javio. Tu je bio kraj. Mogu da se pravim da nešto ne vidim, ali jednostavno eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu - istakao je Stefan, navodeći da ni on nije bio "cvećka".

- Ja sam radio svašta, nikad nisam bio cvećka. Verovatno sam je time i povređivao - naveo je on za jedan portal.

