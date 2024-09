Otvaram OnlyFans! Jelena Golubović ima ŠOK-PLAN za budućnost, a tek da čujete nove detalje PORODIČNE DRAME - na sudu sa familijom! (VIDEO)

Puna šokantnih izjava, kao i uvek!

Ekipa Pink.rs portala našla se na udarnom događaju, na otvaranju nove ''Narodne TV'', a tu smo zatekli i bivšu rijaliti učesnicu i pobednicu, Jelenu Golubović.

Jelena, šta bi uradili da se Čupa pojavi ovde?

- Prošlo je 11 godina, on ima decu, ja svog partnera. Javili bi se jedno drugom, nismo se ni videli nikad posle rijalitija.

Kako napreduje kuća na Avali?

- Ostalo je još par stvari, sve su uzeli. To je uradio neko ko je znao da sam zatvorena. Nisam zvala policiju

Bila si u sporu sa tetkom i sestrom, kako si to podnela?

- Teško je to, suđenje je šestog novebra. Tetka je kao neka vernica, nije jedan dan gledala baku. Baka je sama govorila a što me niko ne pozove? Deset godina je nisu gledali, dogurala je do 97. godine. To su bolne stvari, svi gledaju da obezbede decu, dok su živi. Ti što su vernici, neka ne zavaravaju druge.

Ovde je mnogo tvojih bivših cimera, je l' ima neko kome nisi pružila ruku?

- Ne, interesantno mi je što mi svi pružaju ruku. Unutra se svi psuju i nasrću, a sad jao Jelena, je l' možemo da sednemo s tobom.

Ko je najveća rijaliti zvezda na našim prostorima?

- Mene nijedna nije zbacila sa trona već 11 godina, ja sam najtraženija i najplaćenija. Planiram i da otvorim Tiktok, kao i Onlyfans. Možda samo kao izdanje u vešu, ne bih išla na teške stvari. Davala bih savete, znate kako su ljudi usamljeni.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković