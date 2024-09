Ljubavnica si bila: Mića poručio Slađi da je bila Zolina prolazna faza, istakao da će zauvek voleti Miljanu, pa izazvao njen gnev! (VIDEO)

Leti perje!

U toku emisije ''Narod pita'' došlo je do rasprave između Slađe Poršeline Lazić i Lepog Miće zbog Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole.

- Ja sam šokirana jer je Žana rekla da je čula kako je Stefani trudna sa Munjezom. Iskreno, nisam znala ni da se sumnja da je ona sa Matorom, baš sam u čudu. Nije mi baš sve to jasno - kazala je Slađa.

- Ja znam da Miljana ucenjuje Zolu i da mu slika novčanice. Terza je to video sve. Meni je to Terza preneo, ako mene on laže, laže i ja sad - kazala je Milica.

- Nije mi jasno to da je pričala Miljana pre dva meseca da je on najgori, a sada menja ploču i drugačije se postavlja. Zola je isto tako uvek govorio sve najgore o Miljani, a ipak je najviše voli. Slađo, ti si govorila da je on tvoj momak, a bila si ljubavnica - rekao je Mića.

- Ne, to nije tako - dodala je Slađa.

- Miljana je išla svuda gde je Zola, on je bio pored nje. Uvek su se vraćali jedno drugom, to je činjenica. Oni su u večnoj vezi, shvati to. Zola se uvek vrati Miljani i ona se vrati njemu, to je tako - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.