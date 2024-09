Haos u karantinu! Nova učesnica već postala strah i trepet - napravila haos, priznala koja devojka je se VEĆ PLAŠI

Ubeđena da je se cimeri već plaše!

Sutra počinje "Elita 8", a danas stižu rijaliti učesnici koji će u narednim mesecima biti deo popularnih rijaliti šou programa na televiziji Pink. Među rijaliti učesnicima koji su stigli u karantin, primećen je i poznati učesnik Uroš Stanić, koji je s osmehom dočekao ovaj novi izazov, dok su pojedini bili emotivni.

Naime, nova učesnica Sara Savka privukla je veliku pažnju, a nije krila da ima burnu prošlost.

- Ulazim u "Elitu" da se smirim i da ove mlađe ne upadnu u to što sam ja upala. U taj kriminal, da ih ne za*ebu kao što su mene za*ebali. Sama sam ušla u to, svašta sam doživela, ali nikome to ne treba u životu - ističe nova takmičarka, a zatim otkriva i da li se plaši nekoga, kao i da li strahuje za svoj život, sve vreme tražeći flašu alkoholnog pića:

- Boli me k**ac! A, ona mala sa kačetkom se plaši mene! Ne znam kako se zove, ulazi u rijaliti, ali nabijem je ja na k**ac!

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.