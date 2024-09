Silvija ovo nije ni sanjala!

Matea Stanković nalazi se u karantin, te je juče na samom dolasku za portal Pink.rs progovorila o tajnima koje čuva za buduće cimere. Naime ona je oplela žestoko po Silviji Patrik Simonović, takođe novoj učesnici Elite 8, a potom i priznala da joj je njen muž slao poruke. Šta je još to otkrila, pročitajte u tekstu ispod:

Lidija totalno si drugačija osoba od one koju smo videli na lekarskom?

- Ja sam uvek ovako sređena i doterana i to će tako uvek biti.

Da li si svesna da te unutra čekaju neprijatelji? Lidija nam je slala tvoje slike počupane kose, razne informacije su ona i Miloš odali?

- Pa što oni nisu govorili o sebi? Ona se predstavlja kao psiholog, a ja sam je upoznala u lokalu kao konobaricu u Beču. Ona ako ima nešto da reši nek se obrati kome treba.

Da li se plašiš da će doći do nekog okršaja među vama?

- Ne plašim se, neka me napadne slobodno. Videćemo ko će koga da isprovocira.

Ona ima sada pojačanje, ulazi sa mužem.

- Njen dečko je slab na mene, slao mi je poruke i zvao me stalno. Zvao me preko drugara jer nije smeo sa svog profila da me muva.

Da li ona zna za te poruke?

- Ne znam, nisam ni znala da oni ulaze, ali dobro. Moj jezik je elastičan, koliko povučeš toliko i dobiješ.

Da li ćeš muvati njenog dečka unutra iz inata?

- Možda se rodi neka hemija. Volela bih da budem sa njim potrčko u izolaciji, preovladaće osveta. On će u Eliti potpisati razvod, ako dođe do toga.

Da li si bila ljubavnica nekada?

- Bila sam u toj situaciji, imala sam vezu sa oženjenim. Na kraju sam stavila tačku na taj odnos.

Autor: N.P.