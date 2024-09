Haos do samog kraja: Milica Dugalić i Matea u klinču, Keti otkrila da li joj se sviđa Aca Kockar! (VIDEO)

Ovo je bitka plavuša!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Milica Dugalić dobila je reč.

- Rekla sam Aci da ako mu se Kristina dopada, onda neka. Rekao mi je da mu se sviđaju njene oči i njeno telo. Rekla sam njoj da ako postoje simpatije, neka ga pusti da se otvori. Rekla sam joj ako ne pustiš Sunce, nikad te neće ogrejati. Aca je bio korektan i lepo su se družili. Bila sam šokirana kad sam čula sa je iskomentarisao Keti. Rekao si da ti se sviđa, ali prevagnula je Kristina. Trebalo je da ti kaže - rekla je Milica.

- Milica laže, jer kad smo nominovali, Kristina nije bila ni na mapi. Aca je nahvalio Keti od a do š. Kristina je bila iskrena i rekla je da joj se sviđa Aca - rekla je Matea.

- Ovo što radiš nije korektno i fino, potpuno si promenila mišljenje kod mene. Sram te bilo - kazala je Milica.

- Keti, da li ti se sviđa Aca - pitao je Milan.

- Oni su to zakuvali, meni je čovek bio simpatičan i razmenili smo par rečenica, to je to - odgovorila je Keti.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković