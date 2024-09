Bivši nevenčani suprug nove učesnice propio se i pravio probleme njoj i njenom sinu.

U intervju sa novom učesnicom najgledanijeg rijalitija na Balkanu Brankom Knežević saznali smo da joj je rastanak sa sinom propraćen suzama teško pao.

- Jako mi je teško zato što smo mnogo vezani moj sin i ja. Nismo se nikada odvajali. Prvi put sad u životu. Bilo je suza, bilo je svega. Mesec dana smo pričali o svemu - iskrena je bila Branka.

- Ulazim slobodna. Pre 2 dva meseca sam izašla iz emotivne veze. Bivšeg partnera sam mnogo volela, ali neke stvari su se promenile - nastavila je nova učesnica, pa dodala:

- Bivši partner se loše ponašao prema meni i sinu. Počeo je mnogo da pije i imali smo probleme. Morala sam da izađem iz kuće jer smo mi živeli zajedno, ja sam njemu bila nevenčana supruga, morali smo da odemo odatle i to se neslavno završilo - priznaje Branka.

- Sve je moguće, pa i da se zaljubim. Ja sam zaljubljive prirode, možda se i desi ako hemija proradi - izjavila je ona i dodala:

- Pa šta ako mi se svidi oženjen muškarac? To je sve život! Borila bih se za njega ako je on spreman da se bori za mene - zaključuje Branka, a nama ostaje da vidimo da li će do ljubavnih intriga doći u periodu koji predstoji.

Autor: Pink.rs