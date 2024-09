Ne možemo da se poredimo: Anita progovorila o Anđelovoj vezi sa Teodorom Džehverović! (VIDEO)

Džehvi uvek pravi haos!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnja gošća u studiju je Anita Stanojlović.

Uključila se nova gledateljka, Dragana.

- Anita, prelepa si, ne trebaju ti korekcije - rekla je Dragana.

- Ja sam se samo malo doradila, čak i kad sam radila grudi, bile su prirodne - rekla je Anita.

Na redu su izjave korisnika društvene mreže Iks.

- Znamo da ti je Anđelo najbolji dečko, a ti njemu najveći blam. Sa Džehve na tebe, s konja na magarca - napisao je jedan korisnik.

- Ne možemo da se poredimo, lepo nam je i ne vidim što sam mu blam. Ne zanima me njegova veza sa Teodorom, znam da sam mu druga najduža devojka i očigledno me voli, čim me je priznao - rekla je Anita.

- Psovala si Anđelovu majku, a sad očekuješ da te upozna s njom - napisao je jedan korisnik.

- Nisam je vređala, on to ne bi nikad oprostio.

Uključila se nova gledateljka, Sara iz Rume.

- Anita, zbog čega se stidiš braka sa Matorom i da li se sećaš veze sa Zolom - pitala je Sara.

- To i jeste za stid, tako će uvek biti. Pozdrav za Zolu, sad smo okej - odgovorila je Anita.

Autor: Iva Stanković