Teško mi je, tresem se: Baki B3 pred ulazak u Elitu 8 progovorio o porodici, pa iznenadio sve! (VIDEO)

Njegov ulazak u Elitu 8 iznenadio je sve!

Baki B3 stigao je u studio kod voditelje Dušice Jakovljević.

- Svi dobro znaju ko sam, nema potrebe da pričam. Ja nisam zapostavljen, ne treba više nikad da snimim nijednu pesmu, jer se moje pesme i dalje pevaju. Moram nešto da otkrijem moja pesma se koristi za jednu seriju i to nisam znao, radi se film i pitali su me. Ostavio sam to mojima da reše u moje ime. Nisam aktuelan što se tiče scene, ali moje pesme žive - govorio je Baki B3.

- Meni je sad teško, tresem se. Jako sam vezan za porodicu i dva sina. Ovo je nešto najgledanije, meni treba marketing. Ovo je razlog zašto sam ovde i to je po meni jako bitno. Imaju žurke, ja ću da pevam - nastavio je on, pa sve iznenadio kad je pustio glas i zapevao, nakon čega ga je publika nagradila aplauzom.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Andrea Nikolić