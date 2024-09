Sreo i svoju drugaricu: Gastoz se obradovao Milici Dugalić, oni pokrenuli razgovor o Desingerici, pa se Marinković prisetio pokojne majke (VIDEO)

Trač partija!

Nenad Marinković Gastoz krenuo je sa upoznavanjem sa cimerima, te je tom prilikom porazgovarao sa Milicom Dugalić, koju dugo nije sreo, o muzici i pesmama, pa su se dotakli i Desingerice.

- To ti je fora, ja uvek to in okrenem na etno priču - rekla je Milica.

- Pre njegove pesme ja sam izbacio takav malo treš, baš sam ubacio taj neki etno element - rekao je Gastoz.

- Pa eto, palo mi je na pamet, logično. Neko ima sreće, neko ima sreće. On je sada gas! Svako vreme nosi nešto svoje. I ti si ludak, jer da nisi bio ludak u ono vreme niko ne bi znao za tebe. Toliko si bio lud, sećam se mog dolaska tamo negde i pevanja i dizanja ruke i sve - rekla je Milica.

- Ja kada sam bio na Tajlandu, sanjao sam majku deset puta, a za života dok je bila živa možda par puta - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić