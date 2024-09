Ne daj Bože gde ste živeli: Marko Zec napljuvao Ivana za sve pare, zbog ovih reči tek će nastati karambol (VIDEO)

Jelena i Marko razvezali jezike, pala žestoka trač partija o Marinkoviću!

Marko Zec i Jelena Marinković ogovarali su Ivana Marinkovića ispred rehaba, nakon sukoba koji su sinoć u emisiji "Pitanja novinara" imali sa njim.

- On je meni smrad, ne privlači me i ne interesuje me odavno, to ga najviše nervira. Mi se nismo videli, videli smo se samo u "Narod pita" i nikad van toga, to svi znaju - govorila je Jelena.

- Ti sad kažeš da nećeš da ga diraš, a sutra - dodao je Marko.

- Evo neću, obećavam - poručila je Jelena.

- Onaj stan, ne daj Bože gde ste vi živeli - prokomentarisao je Marko.

- To je njegov stan, jedino što ima. Da mu nije bilo pokojnih roditelja ni to ne bi imao - otkrila je Jelena.

- On hoće i da Goca pati za njim, a on nije platio ništa. Omiljeno mi je kad Miljana kaže da se foliram da sam zaljubljen u Jelenu - nastaivo je Marko.

- Videćeš kad se oni posvađaju šta je to, kakve će to uvrede da budu - rekla je Jelena.

Autor: A. Nikolić