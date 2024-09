Ženo, pokretni si blam: Mrežama kruži OVA Kačavendina fotka, bivša učesnica rešila da joj naruši reputaciju (FOTO)

Milena Kačavenda postala je učesnica "Elite 8", a svaki njen korak pomno prati njena bivša cimerka iz rijalitija, TikTokerka Lejdi Di, sa kojom je poslednjih nedelja svakodnevno ratovala na društvenim mrežama i u domaćim medijima.

Svima je poznato to da jedna o drugoj imaju užasno mišljenje, koje se ne libe da javno iznesu, zbog čega su mnogo puta dolazile u žestoke verbalne okršaje, a Lejdi je sada, gledajući "Elitu", uočila Milenu čiji joj je fizički izgled privukao pažnju.

- Nilski konj, kao da je od brda odvaljena kolika je, a mene je prozivala za izgled. Ženo, pokretni blam si - napisala je Lejdi, koja je fotografisala Milenu dok je bila u kadru.

Podsetimo, Kačavenda se nedavno, pre ulaska u "Elitu 8", osvrnula na lik i delo Lejdi Di, nakon njenih prvobitnih prozivki na Instagram storiju.

- Lažna Branka Sovrlić za siromašne, koja letuje na TikToku? Bolje da jezikom ispolira onu rutavu pozadinu fudbalske zvezde iz FK "Prošlost", ako se dobro sećam, njenoj neostvarenoj ljubavi. Šta će, mučena, neka gori po Instagramu kad već u beogradskim eminentnim klubovima ne može jer nije gabaritna za prolazak kroz ulazna vrata - započela je Milena, a potom nastavila:

- Klempave s*se i i mlohavu facu neće kompenzovati vređanjem dame kao što sam ja, u to ime joj želim bar da se smuva sa Slobom the “živahnim”, još jednim joj BFF-om. Izvinjavam se, ali ne mogu više da joj dajem medijskog prostora, zvezda Melaniji se ljulja jahta, znate, talasi... A i ne čujem je od or’ginal Givenchy-a (da bar nauči kako se piše kad ne može da ga kupi). Nije, kanto, univerzum za svakoga, za to moras da das - poručila je Milena za Pink.rs.

Lejdi je prethodno za nju rekla sledeće:

- Kačavenda na aparatima! Babuskaro, ljigavije osobe od tebe nema, glava ti kao da si nilski konj, debilka isfrustrirana! Nego, bolje pričaj o seksi porukama koje si slala, klošarko raspala. Nilski konj se utripovao da je mafija! Babuskaro, sedi kao gospođa barem - napisala je Lejdi.

Autor: Darko Tanasijević