Sišla je kao Desanka Maksimović... Hit priča Darka Tanasijevića, svi u studiju plakali od smeha dok je pričao kako ju je upoznao pre 10 godina (VIDEO)

Domaćini nove emisije na RED televiziji, u okviru nove programske šeme, "RedAkcija", Sanja Arsić i Nikola Žugić ugostili su u voditelja "Elite" Darka Tanasijevića i bivšu rijaliti učesnicu, Žanu Omniu.

Sanja Arsić i Nikola Žugić su pretresli sve goruće teme kada je reč o dešavanjima u novoj sezoni Elite, "Elite 8", ali i neke neraščišćene medijske ratove i odnose iz "Elite 7". Ovom prilikom, Darko Tanasijević, inače voditelj "Elite", prisetio se perioda dok je studirao, te je upoznao pevačicu sa svetskom karijerom Didi Džej.

Kako je istakao, Didi je jednom prilikom organizovala druženje sa fanovima, te je tada izvukla baš njegovo ime i prezime, pa su se tada i upoznali.

- Postoji jedna priča vezana za to, ali... Meni je ona stvarno u tom medijskom smislu simpatična i draga, međutim, ja kada sam bio pre 10 godina sigurno na fakultetu, društvo sa fakulteta i ja smo slušali to. To je nama bilo i krindž i zanimljivo i za zezanciju i tako dalje. Tada je objavila pesmu "Lak muškarac", majice sa zlatnim slovima i šolje. Ali slušajte priču, tada je Fejsbuk bio glavni i imala je nagradnu akciju gde poziva svoje fanove, dodela poklona i upoznavanje sa njom, a ko lajkuje objavu, automatski se prijavio. I ona mene izvuče, kao Pera, Mika, Žika i Darko Tanasijević. Oni su mene gasirali da odem, ja kao: "Ma gde ću", nema veze, odem ja. Ona sišla kao Desanka Maksimović sa šeširom, naočarima. Super smo se ispričali, jedno sat vremena, popili kafu, podelila nam poklone i kao da se slikamo sa tim majicama. Mi se slikali, ona to okačila na Fejsbuk. Prošlo mesec, mesec i po, gostuje Didi Džej u "Magazinu IN" kod Sanje Marinković i odjednom me svi zovu: "Eee, evo si na Pinku", a ja tada nisam imao veze sa Pinkom. I oni kažu da je bila Didi Džej, da je pričala o armiji fanova i priložila je fotografije sa fanovima i naravno prvi do Didi sam ja - ispričao je Darko.

Autor: Nikola Žugić