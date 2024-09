Nije ravnodušna: Jelena priznala Kadriću da nije prebolela Ivana, pa otkrila kad im se brak rasuo u paramparčad! (VIDEO)

Šok!

Jelena Ilić otkrila je tokom razgovora sa Elvinom Kadrićem Kadrom da nije prebolela Ivana Marinkovića.

- Kada si shvatila da se Ivan promenio prema tebi? - upitao je Kadrić.

- Do pre početka prošle sezone, iskreno - kazala je Jelena.

- Nekada je dobro da se čovek povuče kad je to potrebno - rekao je Kadrić.

- Srušio mi se svet kad je Ivan sam ušao u rijaliti, a onda je izašao, ali ga je rijaliti tad pojeo. Jedva smo se vratili u kolosek, a čim smo mi ušli u rijaliti, odmah se vratio da misli rijaliti mozgom. Nije želeo da me zagrli, da misli o nama, priča o nama. Smatrao je da u rijalitiju ne može da se priča o nama. Tada je počela naša hladnoća - kazala je Ivana.

- Je l' si ravndušna? - upitao je Kadrić.

- Nisam ni ja sad ravnodušna, ali znam da on samo čeka moju reakciju. Ja nemam reakciju,a njega to nervira, ja to znam - kazala je Jelena.

Autor: S.Z.