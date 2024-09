Ona je ukrala njegovo srce!

Marko Zec rešio je da krene u izvidnicu nakon što je Teodora Delić otišla sa žurke. On je svom cimeru Jovanu Pejiću predložio da krene sa njim do Bele kuće, kako bi je našao, što je on prihvatio.

- Ne znam gde je ova mala(Teodora). Ajde malo u kuću, možda je tamo - kazao je Zec.

Autor: S.Z.