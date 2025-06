Sve je došlo na njegovo!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić.

- Gastoz je konačno shvatio da su njegovi jedini prijatelji Burazengije. Anđela je ostala sama sa sobom i svojim emocijama. Ona non stop moli za ljubav. On te ponižava, sprda se sa tobom, a ona je govorila da je to njen dečko - rekla je Anđela.

- Blejiš sa devojkom. Ja sam više vremena sa Gastozom provela nego on sa ženom za 12 godina - rekla je Anđela.

- Ti si emotivno promašena. Sve si prodala rđo jedna. Polako, ovo ti je spas jer da si ostala u vezi ne bi mogla podneti svoje laži. Ovo ti je spas od Pavla. Ovog dečka si branila životom do pre par dana. Vi ste takvi foliranti. Treba vas kazniti da budete ceo život zajedno a da se ne volite. Sve ovo sad bacite! Oboje foliranti, ististe svi koji branite! - vikao je Mića.

- Živeli od podrške, pitanja i svega i na kraju ništa - uskočio je Terza.

- Opet je sve kako je rekla stara matora drtina. Ja sam vaš skener i aparat za vaše laži. Bacajte garderobu i vratite se kućama onako kako ste došli. Ko se mača lati, od mača gine. Dame i gospodo, bez metka ste poginuli - rekao je Mića.

- Problem je što Anđela nije dolazila u Pab. Gastoz je devetomesečni folirant, sve je isfolirao. Da guraš devojku, da je ostavljaš samu na ostrvu. Izazivao je Anđelu tako što Sofi govori lepe stvari. Sve je iscenirao i slagao. Malopre joj je dobacio: "Kakve klipove imaš napolju". Zabrinuo se kakve klipove ima Sofi - rekao je Dača.

- On je poslao Jordanku da mi natoči vodu, zato i ne želim komunikaciju sa njom. Preko nje dolazi do mene, više ni to neće moći - rekla je Anđela.

- Prvi je napao Anđelu da je lažov, a da vidimo šta ima o tebi napolju. Hoće da je natera da prizna nešto što ne postoji, pa da je zajedno blati sa Pavlom. Ako si mu već rekla na početku, šta da priznaš? Nećeš uspeti da uzmeš pare, pa nećeš imati da vratiš dug od 60. Znam ko će izaći kao pobednik. Šta te boli ku*ac sa kim se Anđela ka*ala. Ako se pomiriš sa njim od mene ćeš najgore dobiti - rekao je Dača.

Autor: A.Anđić