Između dve vatre: Anđela se požalila Jeleni da Ivan traži informacije od nje u vezi njihovog odnosa! (VIDEO)

Šok!

Anđela Đuričić priznala je Jeleni Ilić da Ivan Marinković pokušava da izvuče informacije iz nje.

- Menen ne zanim ništa što se tiče Ivana i tebe. Ja nemam nameru da se mešam. Ne želim da budem tu između vas na bilo koji način. Ne zanima me da budem između. Vaša je stvar šta ćete raditi. Ivan neće da mu objasnim da nemam nameru da se mešam - kazala je Anđela.

- Neće on doći. Ne sme on sad da dođe do nas - dodala je Jelena.

- Nemam ja veze s tim. Nemam nameru da se mešam - istakla je Anđela.

Autor: S.Z.