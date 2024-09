Pumpala sam mu ego: Jelena otkrila sve o odnosu sa Rajačićem nakon rijalitija, on progovorio o pomirenju sa Kačavendom! (VIDEO)

Zahuhtava se!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da ozbiljno razdrma kavez ukućanima intrigantnim pitanjima koja su postavljali gledaoci.

Pitanje za Jelenu: Da li smatra da je dobro procenila Rajačića i da li ćeš nastaviti aferu sa njim?

Ja sam rekla da mi nismo jedno za drugo i da tu nema ničega, emocije nisu postojale nego neka energija i privlačnost. Ja sam mu pumpala ego jer sam govorila da ga želim. Vidim da je dolazio par puta do mene i insistira da nešto pričamo, degenerik se sad slaže sa Rajačićem jer su slični. On je mene samo vozio kolima kući i tu je bilo samo dodira i to je to.

Jel ste imali neki se*s napolju? -pitao je Milan.

Ma kakav se*s ona je to imala sa bivšim mužem,Jel ja treba da citiram poruke koje mi je pisala -rekao je Rajalić.

Mene je ovaj čovek jedino mogao preko psa da izazov suze jer ja nemam dete i zna da mi je to bolna tačka. Ja se nadam da će konačno da bude moja žrtva jer jmu je to želja da nakn toliko godina se konačno dobro plasira -rekla je Jelena.

Da li ti se sviša kuma, pokušao si da je poljubiš sinoć? -pitao je Milan.

Mi smo se zezali samo i naravmo da su svi to videli. Meni je Milena top i na tome ću završiti -rekao je Rajačić.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja