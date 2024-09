Ne znam da li sam spremna na takav život: Teodora zauvek završila sa Bebicom, pa priznala simpatije prema Škatariću! (VIDEO)

Menjaju se planovi!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da ozbiljno razdrma kavez ukućanima intrigantnim pitanjima koja su postavljali gledaoci.

Pitanje za Teodoru: Ako ne voliš Nenada što ga ne ostaviš? -pitao je Milan.

Da ga ne volim ne bih bila sa njim , ja njega ne zavlačim i on je dečko rekao da se radi o nekim pogledima, nipta više od toga. Smatram da je bilo samo par pogleda i to je to -rekla je Teodora.

Zašto si rekla da nisi spremna na život sa njegovom decom? Rekla je tvoja majka da si morala da mu šalješ gde si i šta si -pitao je Milan.

To je istina govorio je da mu je sumnjivo kad odem negde na piće. Ja ništa nisam radila na silu deca su mu preslatka ali ja sam samo rekla da ne znam da li sam spremna za takav život -rekla je Teodora.

Autor: Nemanja Šolaja