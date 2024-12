Ne znam da li mi je govorio istinu: Sofija pokušala da se izvadi iz situacije, pa priznala da je sumnjala u Terzine reči! (VIDEO)

Pokušala da se ogradi!

U toku je Debata. Tema o kojoj će učesnici diskutovati nosi naziv da li se osveta služi hladna ili će nas život sam kasniti.

- Postoji li sad šansa da mu oprostiš - pitao je Đedović.

- Ne, gadi mi se. Plašila sam se svog ulaska, da ne pokleknem. Priznajem, plašila sam se svojih emocija, jako sam ga volela, ali ovo je užas. Mislila sam da će se promeniti zbog deteta, ali neće - odgovorila je Milica.

- Da li bi ti bilo lakše da se diskvalifikovao i došao kod tebe kući - pitao je Marko.

- Zavisi kad, ono slanje srca na početku mi je bilo p*často i tad to ne bih podnela - rekla je Veličkovićeva.

- Zašto si mislila da će se Terza promeniti? Ne kaže se za džabe majčinski instinkt. Pričaš o nekom dogovoru s njim, a on dečko malo primitivan - pitala je Ena.

- Nisi upućena u priču. Terza i ja smo imali najgori odnos, dok nisam ostala trudna. Posle je bio savršem, ovde još savršeniji i bila sam sigurna da želi dete. Ovde je rekao i da me ne voli, da me nikad nije voleo. Mogla sam da dam ruku na panj, da me voli i da voli naše dete - kazala je Milica.

- Sofija je njega smarala i za blokove, trudnice, da bi dokazala da je bitnija od mene - nastavila je ona.

- Rekao je da je video Gazelu i trudnice, meni je jedno rekao, ovde drugo. Ne znam da li mi je govorio istinu - rekla je Sofija.

- Što bi tebe lagao - pitala je Milica.

Autor: Iva Stanković