Veza im na tankom ledu?! Gruja povukao reči koje je izgovorio Mimi, pa priznao da je šokiran koliko ne funkcionišu (VIDEO)

Ne može da veruje!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nikoli Grujiću Gruji.

- Grujo, kako ste Mima i ti opstali do sada kada se vidi da joj uopšte ne veruješ - glasilo je pitanje.

- Mi smo napolju funkcionisali odlično. Izmislio sam Milane to, posle njenog napada, jer nisam mogao da podnesem. Prva dva, tri meseca po izlasku bilo je nepoverenja, normalno, ali smo posle toga imali apsolutno poverenja. Nikada to nije konzumirala dok je sa mnom, a pre mene to ne mogu da znam - rekao je Gruja.

- Jeste rekao to u svađi, jer sam rekla da je on alkoholičar - rekla je Mima.

- Kada udariš na mene s lažima, ja idem s lažima. Kako ona započne, ja tako završim - rekao je Gruja.

- Ja sam njemu rekla juče da je on alkoholičar, a onda je on meni uzvratio, pošto ja alkohol ne pijem, rekao mi je to - rekla je Mima.

- Gruja je hteo sinoć da traži zadatak kod Drveta da se ljubi s drugom devojkom - rekao je Mića.

- Sinoć me na žurci gledao Gruja, to mogu ljudi da potvrde. Kada smo sedeli na garnituri, rekao je: "Koji će mi ku**c ona da me ovde napada" - rekla je Sara.

- Bili smo vereni, mislim i dalje smo, prsten sam bacila - rekla je Mima.

- Ja sam u šoku ovih dana koliko ne funkcionišemo, a napolju smo dve godine funkcionisali - rekao je Gruja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

- Jeste rekao to u svađi, jer sam rekla da je on alkoholičar - rekla je Mima.

- Kada udariš na mene s lažima, ja idem s lažima. Kako ona započne, ja tako završim - rekao je Gruja.

- Ja sam njemu rekla juče da je on alkoholičar, a onda je on meni uzvratio, pošto ja alkohol ne pijem, rekao mi je to - rekla je Mima.

- Gruja je hteo sinoć da traži zadatak kod Drveta da se ljubi s drugom devojkom - rekao je Mića.

- Sinoć me na žurci gledao Gruja, to mogu ljudi da potvrde. Kada smo sedeli na garnituri, rekao je: "Koji će mi ku**c ona da me ovde napada" - rekla je Sara.

- Bili smo vereni, mislim i dalje smo, prsten sam bacila - rekla je Mima.

- Ja sam u šoku ovih dana koliko ne funkcionišemo, a napolju smo dve godine funkcionisali - rekao je Gruja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić