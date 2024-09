Promenila ploču: Bebica ne može da razume razlog raskida sa Teodorom, ona otkrila da li je popisala njegovu imovinu! (VIDEO)

Kraj!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da ozbiljno razdrma kavez ukućanima intrigantnim pitanjima koja su postavljali gledaoci.

Pitanje za Teodoru: Šta još Nenad treba da učini da bi ga poštovala? -pitao je Milan.

Pa iskreno jako sam nepoštena prema njemu, msilim da nisam za tu njegovu zajendicu i to je to -rekla je Teodora.

Jako mi je čudno bilo što je ona odma kad je ušla promenila ploču -rekao je Bebica.

Ja kad sam izašla napolju nisam proveravala njegove stanove, stvarno me to ne zanima. Mi smo išli par puta samo kod njegovih i to je to. Hoću samo da iskuliram i razmislim o svemu -rekla je Teodora.

Da li si morala da mu se slikaš? -pitao je Milan.

Jedno veče sam izašla sa drugom i ja mu se nisam 5 minuta javljala, bilo mu je kao to sumnjivo pa sam mu ja poslala sliku zato što sam ja to želela -rekla je Teodora.

Autor: Nemanja Šolaja