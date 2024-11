Što se tiče Titanika, slupala sam se u santu leda: Ena završila sa Pejom za sva vremena, on je podsetio na sinoćnje ponašanje: Ne znam da li se... (VIDEO)

Definitivno kraj!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Eni Čolić.

- Ena, da li ti treba dioptrija da bi videla da Peja nije rezervni igrač, on je upravo taj džekpot o kom pričaš? A da otvoriš malo oči, a? - glasilo je pitanje.

- Ja nikada neću više da pričam sa njim, ni prijateljski, ne želim da pričam sa njim, završila sam sa njim za sva vremena. Sa svakog suda je skinuta munjica, nijednu pitu nisam prihvatila, ja sam i danas rekla da ne prihvatam pitu, sinoć sam se lepo ponašala, tako će i ostati, to je bila isključivo moja odluka! Meni Peja nikada nije bio rezervna opcija, niti je postojala nijedna druga opcija, on je bio jedina i tako će da ostane do kraja - rekla je Ena.

- Ja želim od nje da samo bude iskrena - rekao je Peja.

- Ti ne možeš više ništa da želiš - rekla je Ena.

- Ona ima potrebu da nekoga ponizi da bi sebe istakla, mene ne može da ponizi - rekao je Peja.

- Nije istina da sam ga ponizila, Soni dvojka je za svoje vreme bio top, ali ne može da podrži ovaj fajl, on ne može sa mnom. Što se tiče Titanika, ja sam se slupala o santu leda ovu preko puta mene - rekla je Čolićeva.

- Ne znam da li se slupala kada je htela juče da me poljubi - rekao je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić