Šok: Rajačić priznao emocije prema Kačavendi, nastao muk za crnim stolom! (VIDEO)

Šokirao sve!

U toku je nastavak emisije 'Pitanja gledalaca'. Voditeljka je nikad spremnija da otkrije sve tajne ukućana pitanjima koje su postavljali dragi gledaoci.

- Pitanje za Uroša: Da li ti si stavrno sviđa Milena i kad si to osetio?

- Čim budem imao odgovor ja ću ti ga dati, ja sam prišao to veče i palačinka me je kupila, ja uvek drvlje i kamenje po nekome a ustvari nema zle krvi između nas. Mene je začudilo više nego sve ostale, družimo se lepo i to je to -rekao je Uroš.

- Ajde odma priznaj da ti se sviđa Milena, nemoj da se stidiš -rekao je Mića.

- Problem je što nikada nisam voleo starije devojke ali ne znam šta se sad dešava -rekao je Rajačić.

- Pitanje za Anu Nikolić: Šta kažeš na to što te je Bebica vređao? -rekla je voditeljka.

- Pa ja sam mu samo odgovorila na pitanje koje ga je zanimalo a on je bio nevaspitan i to je to. Ispada da je sad Bebica moj najveći fan tako to deluje -rekla je Ana.

- Oni su meni presmešni kao par, ja sam navikao da ti se obraćam u muškom rodu i to je to -rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja