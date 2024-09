Tuku se oko nje: Najo najavio da će se boriti za Teodoru Delić, Bebica pozeleneo od muke! (VIDEO)

Biće borba neprestana!

U toku je nastavak emisije 'Pitanja gledalaca'. Voditeljka je nikad spremnija da otkrije sve tajne ukućana pitanjima koje su postavljali dragi gledaoci.

- Pitanje za Teodoru: Da li se vraćaš Bebici iz sažaljenja i da li si zaljubljena u Naja? -pitala je voditeljka.

- Ja sam mlada devojka i imam pravo da pogrešim, mi smo se pomirili i to je to. Priča ide u pogrešnom smeru ali sama sam napravila problem. Ovaj dečko se prvi mene upucavao i pisao Urošu, ja sam shvatila da mi se on ne dopada i vratila sam se Bebici -rekla je Teodora.

- Ja sam Bebici rekao da ništa neće biti između nas tako da tek smo stigli, videćemo šta će biti u nastavku -rekao je Škatarić.

- Ja sam pri ulasku prišao Teodori i rekao sam joj da mi je slatka i da smo se pre dopisivali -rekao je Zec.

- Nemoj da izmišljaš prvi si mi pisao i došao rekao u fazonu što se foliraš i ne želiš da priznaš da smo pisali. Dečko me svaki dan gleda i namiguje mi tako da mi je degenerik -rekla je Teodora.

- Pitanje za Aneli: Da li te ovaj prostor podseća na Janjuša? -pitala je voditeljka.

- Naravno da me podseća, ja samo pamtim lepe uspomene, gde god da prođem seti me na njega tako da ne mogu to da poreknem -rekla je Aneli.

Pitanje za Ivana, da li ti se sviđa Branka?

Jeste sviđa mi se, želimo da uživamo u našoj ljubavi, treba sve da ide polako i ja bih voleo nešto Branka da kaže -rekao je Ivan.

Sviđa mi se Ivan, ima lepu energiju, pažljiv je prema meni i kupio me je njegovom pažnjom, prosto imamo tu hemiju koja privlači jedno drugog -rekla je Branka.

Autor: Nemanja Šolaja