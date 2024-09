Ovo želi da zaboravi: Aneli otkrila kojih svojih postupaka se stidi, pa priznala da li Janjuša smatra svojom greškom (VIDEO)

Bez ustezanja!

Aneli Ahmić naredna je dobila reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi otkrila na koje situacije je najviše ponosna, a koje rado želi da zaboravi.

- Aneli, šta smatraš svojim najvećim uspehom? - upitala je voditeljka.

- Moja ćerkica je moja najveća snaga. Pre nje sam često imala naviku da odustajem u životu, ali kada je ona došla, sve se promenilo. Zbog nje se borim - kazala je Aneli.

- Čega se najviše stidiš? - upitala je voditeljka.

- Ne volim da se sećam situacija u kojima sam ispadala loša. Meni su se mnoge stvari desile, ja to ne mogu da ispravim. Moja najveća greška su suđenja na kojima sam bila. Tada sam svakog četvrtka išla, to se prenosilo. Vocdili su me blindiranim automobilima, ljudi s pancirima. Nora je tada imala mesec dana, a ja sam morala da budem prisutna. Sve je to bilo jako stresno za mene - istakla je Aneli.

- Da li se stidiš ili ponosiš jer si bila sa Janjušem? - upitala je voditeljka.

- Nije da sam najponosnija na taj odnos, ali pet nije mi ni najveći sram kazala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.