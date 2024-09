Rasplamasava se stari plamen: Mateja i Anđela zajedno se prisetili lepih uspomena! (VIDEO)

Ima tu nečeg!

Voditeljka u Beloj kući je Ivana Šopić, a učesnici će večeras imati zadatak da u nekoliko minuta predstave sebe i svoj život. Na redu je Mateja Matijević.

- Koji je tvoj najveći uspeh - pitala je Ivana.

- Možda neke karakterne stvari, što sam se izgradio kao čovek. Dobar sam prijatelj, pomogao sam svakome, to bih izdvojio za sad - odgovorio je Mateja.

- Koliko ti je krivo što se nisi ostvario u muzičkoj karijeri - pitala je Šopićeva.

- Probao sam, ali nije išlo. Moja prva ljubav je gluma, zapravo. Mislim da nije kasno za glumu, moj život treba da ide u tom nekom smeru. Savetovali su me da to ne upisujem, kao nema tu para, ali čovek treba da radi to što voli. Ponosan sam što sam ušao tad u Zadrugu tri, eto - rekao je Mateja.

- Na šta nisi ponosan - pitala je voditeljka.

- Smatram da sam sad sazreo i da je tek sad trebalo da uđem. Nisam imao karakter da budem istrajan - rekao je Matijević.

- Šta možemo da očekujemo od tebe ove sezone - upitala je Ivana.

- Ne mogu da kažem da se kajem za bilo šta u dvojci i trojci. Lepo sam uticao na ljude, čak i na devojke. Proživljavale su lepe stvari uz mene - kazao je Mateja.

- Jeste, imali smo lepe uspomene - dodala je Anđela.

- Imali smo lep odnos, ona mi je draga i nema zle krvi - rekao je Matijević.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković