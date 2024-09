Nisam znao koliko joj je teško: Karić se prisetio bivše devojke koja je preminula, pa se prisetio svojih postupaka! (VIDEO)

Nije mu lako!

Svaki učesnik dobio je par minuta da progovori o svemu na šta se ponosi, ali i šta želi da zaboravi u svom životu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi progovorila o svemu.

- Nisam imao neki težak život, mislim da me sreća dosta prati. Nikad mi ništa nije falilo. Najteži trenutak je taj što mi je srmt bivše devojke. Jako me je to tad pogodilo. Radio jesam sve i svašta u životu, kao i svi. Dosta toga sam preživeo. Ponosan sam na sebe - kazao je Stefan.

- Veza koju si imao pre rijalitija, propatila je javnost. Ošišao si se zbog nje kada je ona prolazila teške momente. Da li si ponosan na svoju zrelost tada? - kazala je voditeljka.

- Naravno da jesam. Ona je dobri prikrivala kako je zapravo. Na početku nisam ni znao koliko joj je teško. To šišane nije ništa, naspram onoga što smo nas dvoje imali - kazao je Stefan.

- Ti si svoj novac prodao, kako bi dao novac u humanitarne svhe - dodala je voditeljka.

- Da, ali ja to ne želim da ističem. Iskreno, ne mogu ni nju da spominjem toliko, jer onda komentarišu da se ja na taj način ističem. Ne volim da pričam o tim stvarima. Volim sebe jako, ali takve stvari ne volim da govorim - istakao je Karić.

- Na šta nisi ponosan? - upitala je Ivana.

- Na trošenje novca. Zaradio sam dosta para, ali sam ih potrošio u društvu i na stvari - istakao je Karić.

