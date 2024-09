U kandžama poroka: Dragomir otkrio kako se izborio s lošim navikama, pa priznao da je ponosan na sebe jer je iz toga izašao kao pobednik! (VIDEO)

Šok!

Svaki učesnik dobio je par minuta da progovori o svemu na šta se ponosi, ali i šta želi da zaboravi u svom životu. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragomiru Mijatovu, kako bi progovorio o svemu.

- Na šta si ponosan, a na šta ne? - upitala je voditeljka.

- Moja prva veza u srednjoj školi. Za mene je to bila prava i jedina ljubav, ali me je koštala. Bili smo slobodni da radimo šta hoćemo. Njen otac je preminuo, a ona je prešla da živi kod mene. Majka nije gledala nju, nego sebe. Bila je okrenuta ulici. Oboje smo se odali porocima. Konzumirali smo nedozvoljene supstance. Ona je dobila epilepsiju. Video sam da ta veza neće funcionisati, a naša veza je tada pukla. Odlučio sam da dođem u Beograd, počeo sam da radim kao frizer. Mama mi se jako razbolela, a žena kod koje sam radio u frizerskom salonu me nije isplatila. Moj drugar je rešio da me uposli da mu vodum društvene mreže. Posle toga sam otvorio dve firme. Mene je ovde neko pitao zbog čega posti. Postim zbog svega što sam radio u prošlosti - kazao je Dragoljub.

- Koliko je bilo teško odvići se od poroka? - upitala je voditeljka.

- Bilo je teže da odem od nje. Otišao sam kad sam je najviše voleo. Ponosan sam jer sam ostavio poroke. Sada sam drugi čovek - kazao je Dragoljub.

Autor: S.Z.